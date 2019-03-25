В Харьковской области утонула шестилетняя девочка

Тело ребенка в искусственном водоеме нашли родители

Фото: Pixabay

В Харьковской области утонула шестилетняя девочка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8bb/2b8/5c98bb2b84083.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8bb/2b8/5c98bb2b84083.jpg 2019-03-25T13:33:00+02:00 Харьков Тело ребенка в искусственном водоеме нашли родители

В Харьковской области правоохранители устанавливают обстоятельства гибели шестилетней девочки во дворе жилого дома. Ребенок утонул в искусственном водоеме, сообщили в пресс-службе полиции области.

Трагедия произошла 24 марта в селе Новоселовка Нововодолажского района. Как выяснилось, шестилетняя девочка гуляла во дворе домовладения, но через полчаса родители начали искать ребенка. Девочку без сознания нашли в искусственном водоеме в конце огорода. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть девочки. На теле девочки следов насильственной смерти не обнаружили.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего", - рассказали в полиции.

Напомним, не так давно в Харькове на кладбище нашли тело младенца. Труп нашел 54-летний местный житель во время сбора мусора и металлолома. Ребенок был обмотан в красную ткань и завернут в полимерный пакет черного цвета.

А в городе Каменское двухлетний ребенок выпал со второго этажа квартиры. Ребенок госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

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