В Хмельницкой области после долгих поисков нашли тело утопленника

Сегодня, 12:54

Водолазам пришлось обследовать акваторию водоема на площади 1500 квадратных метров

Мужчина утонул во время отдыха. Фото: ГСЧС
Мужчина утонул во время отдыха. Фото: ГСЧС

В Хмельницкой области почти сутки  икали тело мужчины, который утонул во время отдыха.

"8 августа около 20:00 в Службу спасения поступило сообщение, что во время отдыха возле водоема в селе Стуфчинцы Хмельницкого района его друг пошел купаться и не вернулся. На место происшествия были сразу направлены спасатели. В тот день утопленника найти не удалось", – сообщают в ГСЧС.

На следующий день, 9 августа, поиски пропавшего возобновились. Водолазы обследовали акваторию водоема на площади 1500 квадратных метров. Через несколько часов работы они нашли тело 31 летнего утопленника и подняли на поверхность.

Напомним, недавно мы писали, что с начала года на водоемах страны уже утонули 744 человека, из которых 75 детей.

Ранее сообщалось, что в одном из сел Хмельницкой области утонул четырехлетний мальчик. Как оказалось, мальчик утром, взяв собаку, пошел на улицу гулять. Когда ребенок не вернулась домой, мать вместе с соседями начала его искать, но безрезультатно.

Также мы писали о простых правилах, как спасти утопающего.
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Источник:

"Сегодня"

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