В Хмельницкой области судят банду вымогателей

В Хмельницкой области перед судом предстанет преступная группа, которая занималась "выбиванием" денег.

Как установило следствие, пытаясь решить корпоративный спор, 44-летний житель Славутского района, заручившись "помощью" трех жителей столицы, решил обязать своего оппонента выполнить гражданско-правовые обязательства.

Реализуя свои намерения, в феврале 2015 злоумышленники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, вывезли местного предпринимателя с рынка на территорию заброшенного животноводческого комплекса и, применив физическое насилие и угрожая ему оружием, отобрали 120 тыс. гривен, 5 тыс. долларов и золотые изделия на сумму около 300 тысяч гривен.

В апреле этого года группу лиц, совершивших разбойное нападение на предпринимателя, хмельницкие полицейские вычислили и задержали в Киеве. Все трое в возрасте 45-49 лет. Один из них является столичным криминальным авторитетом.

Полицейские провели серию обысков по месту жительства и в транспортных средствах подозреваемых лиц. В результате были изъяты устройства для отстрела резиновых пуль, охотничьи ружья, карабины, патроны к ним, ножи, десятки номерных знаков и регистрационных документов на автомобили, бронированный автомобиль элитного класса, который использовался во время совершения разбоя.

Досудебное расследование по данному факту завершено и обвинительный акт уже направлен на рассмотрение Славутского горрайонного суда. Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Хмельницкой области поймали банду рэкетиров, которые не один год, применяя угрозы и насилие, вымогали у людей деньги по вымышленным долговым обязательствам.

Кроме этого, банду вымогателей, которые, угрожая физическим насилием, занимались "выбиванием" несуществующих долгов с предпринимателей, разоблачили сотрудники Управления СБУ во Львовской области.

Напомним, недавно в Закарпатской области разоблачили группу вымогателей, которые, угрожая убийством и избиением, требовали от 34-летней жительницы Ужгорода 30 тыс. долларов.

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