В Хмельницкой области выявлены факты принудительной психиатрии

Пациентов незаконно удерживают в психбольнице, сообщает Омбудсмен

Фото: vsim.ua.

Нескольких пациентов незаконно удерживают в отделении Хмельницкой областной психиатрической больницы № 3, расположенном в с. Городище Шепетовского района.

Об этом сообщает сегодня сайт Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Сотрудники Департамента реализации национального превентивного механизма Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека и общественные мониторы выявили случаи, которые могут свидетельствовать о незаконной госпитализации и лечения пациентов в отделении, сказано в сообщении. Так, пациент, по которому принято решение суда от 22 марта.2019 г. об отказе в помещении в психиатрическое учреждение, до сих пор находится в медицинском учреждении и получает лечение.

Относительно другого пациента Шепетовский городской суд Хмельницкой области еще 10 июля 2018 г. вынес постановление о прекращении предоставления принудительных мер медицинского характера. Этот пациент осознанного согласия на лечение не давал и во время общения выразил настойчивое желание покинуть заведение.

Такая практика свидетельствует о нарушении права на свободу и личную неприкосновенность (статья 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод), отмечает сайт Омбудсмена.

Отчет по результатам визита будет направлен в соответствующие органы власти и правоохранительные органы.

Как сообщалось, в Одессе пожар в психбольнице унес жизни шести человек.

Также мы сообщали, что в Одесской области суд отправил в психбольницу убийцу 13-летней девочки, признанного невменяемым.

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