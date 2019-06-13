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В Одессе перед смертельным пожаром из психбольницы сбежал пациент

13 июня, 11:41

Волонтеры разыскивают мужчину и просят о помощи в поисках

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Иллюстрация. Фото: Сегодня

За три дня до трагического пожара из Центра психического здоровья в Одессе сбежал пациент: мужчина самовольно покинул лечебницу и не вернулся. Об этом сообщили представители волонтерского движения "Лучшие люди", которые помогают искать пропавших взрослых и детей.

Пропавший – 48-летний Андрей Дмитров был одет в синее поло и джинсы с бинтом вместо ремня.

"Особая примета – на груди с левой стороны татуировка орла", – сообщили волонтеры.

Мужчина может находиться в районе Гидпропарка "Лузановка", на жилмассиве Котовского, возле церквей. Всех, кто видел мужчину, просят звонить по телефонам координаторов поисков: 067 482 77 00, 063 387 66 45.

Напомним, огонь в "Одесском областном медицинском центре психического здоровьявспыхнул вечером 10 июняПламя охватило 500 квадратных метров крыши одноэтажного деревянного здания. На борьбу с огнем было направлено 12 единиц техники и 57 бойцов ГСЧС. В 22:53 пожар локализовали, а в 23:19 он был ликвидирован. 


Также мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поручил создать госкомиссию по расследованию пожара в психбольнице в Одессе

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, в свою очередь, заверил, что виновники пожара будут найдены. Кроме того, мы писали, что сегодня в Одесской области объявлено день траура по погибшим в пожаре.

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Тег Одесса, пожар, побег, психбольница, пациент

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АВТОР:

Мария Дмитренко

Источник:

Сегодня

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