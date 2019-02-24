Эвакуация туристов в Карпатах: трое спасателей получили обморожения
Трое спасателей получили обморожения лица и конечностей
После проведения поисково-спасательных работ вблизи горы Поп Иван трое спасателей обратились к врачам с обморожениями верхних конечностей и лица. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"24 февраля в 14:50 в ГСЧС поступила информация, что после проведения поисково-спасательных работ группы туристов вблизи горы Поп Иван Верховинского района трое спасателей Яворницкого отряда обратились в больницу. Предварительно им поставлен диагноз "обморожение верхних конечностей и лица", – говорится и сообщении.
Напомним, вечером 22 февраля к спасателям с просьбой о помощи обратилась группа туристов из восьми человек, которая двигалась на гору Поп Иван. Бойцы ГСЧС доставили на спасательный пост троих туристов со значительными обморожениями. Двое из них умерли.
У подножия горы был создан штаб проведения спасательных работ для координации между бойцами ГСЧС, а также создан промежуточный пункт обогрева. На помощь терпящим бедствие туристам были направлены 34 спасателя на шести единицах техники.
Немедленную эвакуацию туристов спасатели не смогли провести из-за сложных погодных условий: в горах было около 22 градусов мороза, сильный ветер, нулевая видимость, а глубина снежных заносов местами достигала двух метров.
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