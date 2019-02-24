Эвакуация туристов в Карпатах: трое спасателей получили обморожения

Трое спасателей получили обморожения лица и конечностей

Спасатели эвакуировали двух пострадавших туристов. Фото: ГСЧС

Эвакуация туристов в Карпатах: трое спасателей получили обморожения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/16d/2aa/5c716d2aae009.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/16d/2aa/5c716d2aae009.jpg 2019-02-24T19:27:00+02:00 Запад Трое спасателей получили обморожения лица и конечностей

После проведения поисково-спасательных работ вблизи горы Поп Иван трое спасателей обратились к врачам с обморожениями верхних конечностей и лица. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"24 февраля в 14:50 в ГСЧС поступила информация, что после проведения поисково-спасательных работ группы туристов вблизи горы Поп Иван Верховинского района трое спасателей Яворницкого отряда обратились в больницу. Предварительно им поставлен диагноз "обморожение верхних конечностей и лица", – говорится и сообщении.

Напомним, вечером 22 февраля к спасателям с просьбой о помощи обратилась группа туристов из восьми человек, которая двигалась на гору Поп Иван. Бойцы ГСЧС доставили на спасательный пост троих туристов со значительными обморожениями. Двое из них умерли.

У подножия горы был создан штаб проведения спасательных работ для координации между бойцами ГСЧС, а также создан промежуточный пункт обогрева. На помощь терпящим бедствие туристам были направлены 34 спасателя на шести единицах техники.

Немедленную эвакуацию туристов спасатели не смогли провести из-за сложных погодных условий: в горах было около 22 градусов мороза, сильный ветер, нулевая видимость, а глубина снежных заносов местами достигала двух метров.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Эвакуация туристов в Карпатах: трое спасателей получили обморожения". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.