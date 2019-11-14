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В Ивано-Франковске преподаватель решил закурить прямо во время урока: видео

14 ноября, 17:03

На замечание студента с астмой учитель ответил оскорблениями и угрозами

В Ивано-Франковске преподаватель профессионально-технического училища решил закурить прямо во время урока в классе, а студенты сняли его поведение на видео.

При этом на замечание одного из учеников, страдающего от астмы, с просьбой погасить сигарету или выйти курить на улицу – педагог ответил оскорблениями и угрозами.

Ранее прокуратура Киевской области сообщала, что в Борисполе работник одного из образовательных учреждений развращал малолетних детей. По данным следствия, на протяжении года подозреваемый, неоднократно совершал физические развратные действия в отношении пятерых малолетних.

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Позже стало известно, что в Бориспольском районе умер учитель Юрий Забродин, которого подозревали в развратных действиях в отношении учеников. Мужчина работал в Мирненской школе учителем географии, о смерти педагога.

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Также мы писали о том, как в Запорожье разоблачили 23-летнего жителя города, который насиловал двухлетнего ребенка.

Видео: Сегодня

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины, которыми предлагается защитить детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.

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Ивано-Франковск курение пту преподаватель

Источник: Сегодня

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