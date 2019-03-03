В Ивано-Франковской области во время движения загорелся грузовой поезд

Инцидент не повлиял на график движения поездов

Фото: dsns.gov.ua.

В Ивано-Франковской области во время движения загорелся грузовой поезд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/b08/cee/5c7b08cee1372.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/b08/cee/5c7b08cee1372.jpg 2019-03-03T00:44:00+02:00 Запад Инцидент не повлиял на график движения поездов

В Ивано-Франковской области 2 марта в 13:55 в районе населенного пункта Заболотов Снятинского районе во время движения грузового поезда возник пожар в вагоне с отработанными шпалами. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайных событий.

Сообщается, что площадь пожара достигала 80 квадратных метров.

Фото: dsns.gov.ua

В 14:20 он был локализован, а в 14:38 полностью ликвидирован. К тушению пожара было привлечено 9 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.

"Задержки движения поездов нет", – заявили в ГосЧС.

Фото: dsns.gov.ua

Ранее сообщалось, что в связи с трагедией, произошедшей 27 февраля на центральном железнодорожном вокзале Каира, где в результате пожара погибли не менее двух десятков человек.

В связи с трагедией, произошедшей 27 февраля на центральном железнодорожном вокзале Каира, где в результате пожара погибли не менее двух десятков человек, глава египетского Минтранса Арафат Махди Ахмед подал в отставку.

В его ведомстве выяснили некоторые обстоятельства аварии: тепловоз, который на большой скорости столкнулся с перроном вокзального комплекса "Рамзес", вышел из депо утром. Из-за случившегося взрывался дизельный бак локомотива и вспыхнул сильный пожар.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Ивано-Франковской области во время движения загорелся грузовой поезд". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.