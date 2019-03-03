В Ивано-Франковской области во время движения загорелся грузовой поезд
Инцидент не повлиял на график движения поездов
В Ивано-Франковской области 2 марта в 13:55 в районе населенного пункта Заболотов Снятинского районе во время движения грузового поезда возник пожар в вагоне с отработанными шпалами. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайных событий.
Сообщается, что площадь пожара достигала 80 квадратных метров.
Фото: dsns.gov.ua
В 14:20 он был локализован, а в 14:38 полностью ликвидирован. К тушению пожара было привлечено 9 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.
"Задержки движения поездов нет", – заявили в ГосЧС.
Фото: dsns.gov.ua
Ранее сообщалось, что в связи с трагедией, произошедшей 27 февраля на центральном железнодорожном вокзале Каира, где в результате пожара погибли не менее двух десятков человек.
В связи с трагедией, произошедшей 27 февраля на центральном железнодорожном вокзале Каира, где в результате пожара погибли не менее двух десятков человек, глава египетского Минтранса Арафат Махди Ахмед подал в отставку.
В его ведомстве выяснили некоторые обстоятельства аварии: тепловоз, который на большой скорости столкнулся с перроном вокзального комплекса "Рамзес", вышел из депо утром. Из-за случившегося взрывался дизельный бак локомотива и вспыхнул сильный пожар.
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