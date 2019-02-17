Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

Опасность схода лавин сохраняется в горах Ивано-Франковской области

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua.

Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/4be/d0d/5c54bed0d9d90.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/4be/d0d/5c54bed0d9d90.jpg 2019-02-17T10:49:00+02:00 Запад Опасность схода лавин сохраняется в горах Ивано-Франковской области

В горах Ивано-Франковской области сохраняется 3 уровень опасности схода лавин. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"17-18 февраля, в результате оттепели, в горах Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

Ранее в Закарпатской области спасатели нашли тело погибшего под лавиной туриста из Киева, который ранее со своими друзьями попал под снежную лавину у горы Стог. Снежная лавина накрыла трех туристов из Киева возле горы Стог вечером в пятницу, 25 января. Одному из них удалось самостоятельно выбраться из-под снега. Он же помог выбраться и товарищу. После этого они откопали своего друга, но последнему выжить не удалось – молодой человек задохнулся под снегом.

Следует отметить, что в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.

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