Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах
Опасность схода лавин сохраняется в горах Ивано-Франковской области
В горах Ивано-Франковской области сохраняется 3 уровень опасности схода лавин. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"17-18 февраля, в результате оттепели, в горах Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.
Ранее в Закарпатской области спасатели нашли тело погибшего под лавиной туриста из Киева, который ранее со своими друзьями попал под снежную лавину у горы Стог. Снежная лавина накрыла трех туристов из Киева возле горы Стог вечером в пятницу, 25 января. Одному из них удалось самостоятельно выбраться из-под снега. Он же помог выбраться и товарищу. После этого они откопали своего друга, но последнему выжить не удалось – молодой человек задохнулся под снегом.
Следует отметить, что в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.
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