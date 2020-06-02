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В Карпатах ударил июньский мороз: появилось фото заснеженной вершины

2 июня, 08:58

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Недавно на горы обрушилась снежная метель

Пока в Украину понемногу возвращается тепло, Карпаты продолжает засыпать снегом. На высокогорье и вовсе ударили морозы, сообщил в Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 6:15 02.06.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями. Ветер северный, северо-западный 13 м/с. Температура воздуха -4 °С", - говорится в сообщении.

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Как сообщили в Украинском гидрометцентре, на высокогорье Карпат сегодня, 2 июня, обрушатся дождь и мокрый снег.

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В Карпатах ударил июньский мороз: появилось фото заснеженной вершины

Напомним, в конце мая на Карпаты обрушилась снежная метель.

Также смотрите фото и видео, как Киев затопило из-за сильного дождя.

Кроме того, ранее синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущие: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур.

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