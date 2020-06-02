В Украине изменится погода: синоптики дали прогноз на 2 июня (карта)

В Украине сегодня, 2 июня, дожди накроют северные, западные и восточные области. На остальной территории, по прогнозам синоптиков, будет сухо и тепло. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"2 июня в Украине в северных и западных, днем ​​и в восточных областях временами дожди, местами с грозами, на остальной территории без существенных осадков", – говорится в сообщении.

Ветер ожидается северо-западный с переходом на юго-западный, со скоростью 5-10 м/с. А вот на западные области обрушатся порывы 15-18 м/с.

Реклама

Температура в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях установится на уровне 10-15 градусов тепла, на остальной территории – 15-20 градусов тепла. Теплее всего будет в восточных регионах – тут прогреет до 22 градусов тепла.

В тренде Коронавирус в Украине: статистика за 2 июня и последние данные о карантине

Настоящая непогода продолжат бушевать на высокогорье Карпат. Тут синоптики прогнозируют дождь, местами с мокрым снегом. Температура в Карпатах будет ​​4-6 градусов тепла.

Отметим, в последние дни мая по Украине разгулялись циклоны, которые принесли к нам сильные ливни и штормовые ветра.

Реклама

Кроме того, ранее синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама