В Украине изменится погода: синоптики дали прогноз на 2 июня (карта)

В Украине сегодня, 2 июня, дожди накроют северные, западные и восточные области. На остальной территории, по прогнозам синоптиков, будет сухо и тепло. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
"2 июня в Украине в северных и западных, днем и в восточных областях временами дожди, местами с грозами, на остальной территории без существенных осадков", – говорится в сообщении.
Ветер ожидается северо-западный с переходом на юго-западный, со скоростью 5-10 м/с. А вот на западные области обрушатся порывы 15-18 м/с.
Температура в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях установится на уровне 10-15 градусов тепла, на остальной территории – 15-20 градусов тепла. Теплее всего будет в восточных регионах – тут прогреет до 22 градусов тепла.
Настоящая непогода продолжат бушевать на высокогорье Карпат. Тут синоптики прогнозируют дождь, местами с мокрым снегом. Температура в Карпатах будет 4-6 градусов тепла.
Отметим, в последние дни мая по Украине разгулялись циклоны, которые принесли к нам сильные ливни и штормовые ветра.
Кроме того, ранее синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето.
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