Українська
$ 26,82
29,8
  1. Последние новости Украины

В Украине изменится погода: синоптики дали прогноз на 2 июня (карта)

2 июня, 07:32

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Дожди накроют только часть страны

В Украине сегодня, 2 июня, дожди накроют северные, западные и восточные области. На остальной территории, по прогнозам синоптиков, будет сухо и тепло. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"2 июня в Украине в северных и западных, днем ​​и в восточных областях временами дожди, местами с грозами, на остальной территории без существенных осадков", – говорится в сообщении.

Ветер ожидается северо-западный с переходом на юго-западный, со скоростью 5-10 м/с. А вот на западные области обрушатся порывы 15-18 м/с.

Реклама

Температура в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях установится на уровне 10-15 градусов тепла, на остальной территории – 15-20 градусов тепла. Теплее всего будет в восточных регионах – тут прогреет до 22 градусов тепла.

В тренде
Коронавирус в Украине: статистика за 2 июня и последние данные о карантине

Настоящая непогода продолжат бушевать на высокогорье Карпат. Тут синоптики прогнозируют дождь, местами с мокрым снегом. Температура в Карпатах будет ​​4-6 градусов тепла.

Отметим, в последние дни мая по Украине разгулялись циклоны, которые принесли к нам сильные ливни и штормовые ветра.

Реклама

Кроме того, ранее синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода тепло прогноз синоптики карта Украина дожди погода в Украине

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 1 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 1 июняУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 2 июня и последние данные о карантине
Коронавирус в Украине: статистика за 2 июня и последние данные о карантинеУкраина
Новая пенсионная реформа: ТОП-5 новшеств для пенсионеров
Новая пенсионная реформа: ТОП-5 новшеств для пенсионеровЭкономика
Сильный град в Полтавской области: весна
Сильный град в Полтавской области: весна "хлопнула дверью" (фото и видео)Другие регионы
Налог на жилье будут считать по-новому: что предлагают в Раде
Налог на жилье будут считать по-новому: что предлагают в РадеНедвижимость
В Киеве разборки у ресторана закончились стрельбой
В Киеве разборки у ресторана закончились стрельбойПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять