Українська
$ 27,25
32,26
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Во Львовской области массовое отравление в ресторане, среди заболевших – дети

7 июля 2021 15:53

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Все пострадавшие питались в одном из ресторанов в поселке городского типа Куликов. Ведется расследование

17 человек попали в больницу после ресторана.

17 человек попали в больницу после ресторана. / Фото: Getty Images

Во Львовской области после трапезы в ресторане отравились 17 человек, из них шестеро – дети (в возрасте 3, 5-8 и 17 лет). Состояние больных средней тяжести.

Об этом сообщает глава областного центра контроля и профилактики болезней Натальи Иванченко на своей странице в Facebook.

Реклама

Пострадавшим диагностировали "острую кишечную инфекцию" и "пищевую токсикоинфекцию".

Читайте также: Массовое отравление суши в Харькове. Число пострадавших снова увеличилось

Пациенты жалуются на повышение температуры до 39,2-39,8 градусов, многократную рвоту и диарею, боли в животе.

Не пропусти!
Герой Италии: футболист забил победный пенальти и пробежал 72 км на пути в финал Евро
Жоржиньо - лидер сборной Италии по дистанции на Евро

Пострадавшие питались в одном из ресторанов в пгт Куликов, что недалеко от Львова. Всего в этот день на праздничном мероприятии ели 28 человек. Что именно стало причиной массового отравления, пока еще не известно.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области супруги отравились грибами.

Также напомним, в харьковском ресторане, в котором массово отравились люди, обнаружили сальмонеллез и стафилококк.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Украине появится новый поезд
В Украине появится новый поезд "Интерсити" – "Укрзализныця" объявила расписаниеТранспорт
Пьяный отец сидел рядом. Во Львовской области 11-летний мальчик разбился за рулем BMW
Пьяный отец сидел рядом. Во Львовской области 11-летний мальчик разбился за рулем BMWЗапад
ДТП с опрокидыванием в Черновицкой области: есть пострадавшие (фото)
ДТП с опрокидыванием в Черновицкой области: есть пострадавшие (фото)Запад
На Закарпатье дети забросали камнями автомобиль скорой помощи
На Закарпатье дети забросали камнями автомобиль скорой помощиЗапад
Во Львовской области памятник Хмельницкому разрисовали как героя Disney. В Сети негодуют (фото)
Во Львовской области памятник Хмельницкому разрисовали как героя Disney. В Сети негодуют (фото)Запад
На Закарпатье в карьере нашли мертвым военного, пропавшего две недели назад
На Закарпатье в карьере нашли мертвым военного, пропавшего две недели назадЗапад

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять