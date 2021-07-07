Во Львовской области массовое отравление в ресторане, среди заболевших – дети

Все пострадавшие питались в одном из ресторанов в поселке городского типа Куликов. Ведется расследование

17 человек попали в больницу после ресторана. / Фото: Getty Images

Во Львовской области после трапезы в ресторане отравились 17 человек, из них шестеро – дети (в возрасте 3, 5-8 и 17 лет). Состояние больных средней тяжести.

Об этом сообщает глава областного центра контроля и профилактики болезней Натальи Иванченко на своей странице в Facebook.

Реклама

Пострадавшим диагностировали "острую кишечную инфекцию" и "пищевую токсикоинфекцию".

Читайте также: Массовое отравление суши в Харькове. Число пострадавших снова увеличилось

Пациенты жалуются на повышение температуры до 39,2-39,8 градусов, многократную рвоту и диарею, боли в животе.

Пострадавшие питались в одном из ресторанов в пгт Куликов, что недалеко от Львова. Всего в этот день на праздничном мероприятии ели 28 человек. Что именно стало причиной массового отравления, пока еще не известно.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области супруги отравились грибами.

Также напомним, в харьковском ресторане, в котором массово отравились люди, обнаружили сальмонеллез и стафилококк.