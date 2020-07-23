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В Луцке избирают меру пресечения Максиму Кривошу: видео заседания

23 июля, 14:58

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Подозреваемый находится в зале суда

Луцкий суд будет избирать меру пресечения Максиму Кривошу, который 21 июля захватил автобус с заложниками. Известно, что по данному делу полиция и Служба безопасности Украины открыли четыре уголовных производства.

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Видео заседания:

Напомним, Максим Кривош, которого уже прозвали "луцким террористом", утром 21 июля захватил в Луцке рейсовый автобус с 13 пассажирами. Полиция на протяжении дня вела переговоры с ним, подключился даже президент Украины, после чего злоумышленник сам сдался. Из заложников никто не пострадал.

По данному факту полиция и Служба безопасности Украины открыли четыре уголовных производства. Сведения в ЕРДР внесли по таким статьям: ч. 2 ст.147 (Захват заложников); ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами); ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего); ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

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"Луцкому террористу" сообщили о подозрении
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Также, мы писали, что в МВД опровергли информацию о том, что "луцкий террорист" лечился в психбольнице.

Кроме того, "луцкий террорист" едва не застрелил замглавы Нацполиции. Максим Кривош открыл огонь из окна автобуса. Как это было – смотрите в видео:

Видео: Антон Геращенко, Facebook

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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суд заложники террористы Луцк Западная Украина

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