В Луцке неравнодушные горожане спасли истощенную собаку

В Луцке местные жители спасли истощенную собаку от недобросовестных хозяев. Неравнодушные граждане нашли животное, когда собака еле ходила, была агрессивная и запуганная. Из-за истощения пока что невозможно установить даже ее породу.

О том, что собака бродит по городу, горожане узнали из-за видео, на котором запечатлено животное. Люди разделились на группы и обследовали районы, чтобы найти собаку. Владельцами истощенного пса оказались люди, которые часто употребляют алкоголь. Они и продали собаку волонтерам за 200 гривен. Те же сразу обратились к ветеринарам, чтобы начать лечение.

Как рассказали в ветклинике, собаке менее двух лет. Врачи поставили ей диагноз – анорексия. Из-за ее истощенного состояния ветеринары до сих пор не смогли установить породу собаки. Вероятнее всего – это курцхаар, настоящий охотничий пес, и ему уже нашли и хозяина.

Теперь зоозащитники хотят привлечь к ответственности бывших хозяев Беллы. Ведь по словам ветеринаров, она могла умереть от голода и палящего солнца.

Не так давно в городе Надворная Ивано-Франковской области собака, убегая от обидчиков, упала под эстакаду теплотрассы и прожила там почти двенадцать месяцев, пока ее не освободили волонтеры.

Напомним, в Херсонской области спасли собаку, которая две недели провела в выгребной яме туалета сельсовета. Местные жители говорят, что животное туда бросил, скорей всего его же владелец.