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В Луцке у головы избирательного участка украли бюллетени

Сегодня, 16:01

Женщина оставила пакет с документами без присмотра всего на несколько минут

Фото: AFP

На Волыни в полицию обратилась 30-летняя жительница областного центра – председатель избирательного участка с сообщением, что у нее похитили пакет, где находились избирательные документы и печать.

Пакет заявительница оставила на несколько минут без присмотра возле здания гаража. Об этом сообщают в полиции.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют все обстоятельства кражи. Досудебное расследование продолжается.

Ранее мы писали о том, как избиратель сможет проголосовать на выборах, если он переехал в другой город. Кроме того, украинцев призвали проверить наличие своего имени в избирательных списках и при необходимости взять открепительные талоны.

В то же время, в МВД озвучили масштабные данные о предвыборных нарушениях. Чаще всего полиция фиксирует факты подкупа граждан представителями кандидатов. С начала предвыборной компании украинские правоохранители зарегистрировали 2 786 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом.


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Тег документы, бюллетени, Волынь Луцк, выборы 2019

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