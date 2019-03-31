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Курьез во Львовской области: сейф с бюллетенями открывали болгаркой

Сегодня, 15:12

Как оказалось, члены избирательной комиссии не могли открыть сейф обычным способом

Фото: Facebook
Курьез во Львовской области: сейф с бюллетенями открывали болгаркой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0ad/d29/5ca0add296f04.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0ad/d29/5ca0add296f04.jpg Запад Как оказалось, члены избирательной комиссии не могли открыть сейф обычным способом

Во Львовской области в день выборов произошел курьез. Как оказалось, в селе Жировское Жидачевского района члены комиссии не могли открыть сейф с бюллетенями, поэтому разрезали его "болгаркой". При этом, ни один из бюллетеней не был поврежден. Об это сообщает ГС ОПОРА.

Напомним, сегодня, 31 марта 2019 года, в Украине стартовал первый тур выборов президента. Избирательные участки открылись в 8 утра и проработают до 20:00.

Сайт "Сегодня" ведет хронику событий – будет следить за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.

Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

По данным ЦИК, пять миллионов украинцев уже проголосовали на выборах президента. Наиболее активно украинцы продолжают голосовать в Запорожской, Луганской и Полтавской областях. В то же время во Львовской области проголосовали 14% избирателей .

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Тег выборы, Львов, курьез, избиратели

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Сегодня

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