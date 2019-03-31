Курьез во Львовской области: сейф с бюллетенями открывали болгаркой
Как оказалось, члены избирательной комиссии не могли открыть сейф обычным способом
Во Львовской области в день выборов произошел курьез. Как оказалось, в селе Жировское Жидачевского района члены комиссии не могли открыть сейф с бюллетенями, поэтому разрезали его "болгаркой". При этом, ни один из бюллетеней не был поврежден. Об это сообщает ГС ОПОРА.
Напомним, сегодня, 31 марта 2019 года, в Украине стартовал первый тур выборов президента. Избирательные участки открылись в 8 утра и проработают до 20:00.
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Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).
По данным ЦИК, пять миллионов украинцев уже проголосовали на выборах президента. Наиболее активно украинцы продолжают голосовать в Запорожской, Луганской и Полтавской областях. В то же время во Львовской области проголосовали 14% избирателей .
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