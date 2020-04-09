В Луцке умершего от COVID-19 гинеколога отпевали священнослужители: стали известны результаты их тестов

У священника и пономаря луцкого кафедрального собора, которые отпевали умершего от коронавирусной инфекции врача-гинекологаОреста Тимчака, COVID-19 не обнаружили. Об этом сообщила Волынская епархия Православной Церкви Украины в Facebook.
"Согласно документам, которые выдала референс-лаборатория вирусологических исследований Центра общественного здоровья Украины, у священника и пономаря не обнаружено инфекции COVID-19", – говорится в сообщении.
В епархии отметили, что после завершения срока самоизоляции они снова приступят к выполнению служебных обязанностей. Также стало известно, что гинеколога отпевали в нижнем храме собора. После этого в нем провели профессиональную дезинфекцию.
Напомним, ранее замглавы Волынской облгосадминистрации Татьяна Щербак рассказала, что врач умер от сердечного приступа. Заражение вирусом у мужчины подтвердили уже после смерти.
"Круг лиц установлен. Активно поработали работники лабораторного центра, полиции, наши сотрудники. Врач находился в отпуске с 20 марта и активных контактов не имел. Но восемь человек из областной поликлиники находятся на самоизоляции", – сказал главный медик Волыни Игорь Ващенюк.
Мы уже сообщали, что на данный момент в Украине зафиксировали 1892 случая коронавируса. За последние сутки инфекцию подтвердили у 224 человек.
Отметим, что в Украине уже разработали высокоточные тесты на коронавирус.
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