В Луцке умершего от COVID-19 гинеколога отпевали священнослужители: стали известны результаты их тестов

После литургии в храме провели дезинфекцию

У священника и пономаря луцкого кафедрального собора, которые отпевали умершего от коронавирусной инфекции врача-гинекологаОреста Тимчака, COVID-19 не обнаружили. Об этом сообщила Волынская епархия Православной Церкви Украины в Facebook.

"Согласно документам, которые выдала референс-лаборатория вирусологических исследований Центра общественного здоровья Украины, у священника и пономаря не обнаружено инфекции COVID-19", – говорится в сообщении.

В епархии отметили, что после завершения срока самоизоляции они снова приступят к выполнению служебных обязанностей. Также стало известно, что гинеколога отпевали в нижнем храме собора. После этого в нем провели профессиональную дезинфекцию.

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Напомним, ранее замглавы Волынской облгосадминистрации Татьяна Щербак рассказала, что врач умер от сердечного приступа. Заражение вирусом у мужчины подтвердили уже после смерти.

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"Круг лиц установлен. Активно поработали работники лабораторного центра, полиции, наши сотрудники. Врач находился в отпуске с 20 марта и активных контактов не имел. Но восемь человек из областной поликлиники находятся на самоизоляции", – сказал главный медик Волыни Игорь Ващенюк.

Мы уже сообщали, что на данный момент в Украине зафиксировали 1892 случая коронавируса. За последние сутки инфекцию подтвердили у 224 человек.

Отметим, что в Украине уже разработали высокоточные тесты на коронавирус.

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