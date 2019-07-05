В Луцке велосипедист погиб под колесами аварийной машины

Свидетели сразу вызвали "скорую", но медики не смогли спасти пострадавшего

В Луцке произошла смертельная авария с участием электроаварийки. Велосипедист попал под задние колеса грузовика, который двигался с ним параллельно.

Как выяснилось, велосипедист объезжал припаркованные автомобили и на скорости резко повернул влево. Свидетели сразу вызвали скорую и патрульных. Но медики не смогли спасти пострадавшего. Полиция установила, что оба участника движения были трезвы.

Также мы писали, что сегодня в Житомире произошло смертельное ДТП – на перекрестке столкнулись грузовик и легковушка. Из-за удара ГАЗ-3307 перевернулся на бок. В результате аварии 25-летний пассажир Opel погиб на месте . Еще одного пассажира легковушки, 25-летнего местного жителя, с травмами госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы.

Ранее в пресс-службе патрульной полиции Украины сообщали, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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