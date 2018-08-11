В Львовской области автомобиль наехал на подростка, ребенок в реанимации

В селе Сокольники Пустомытовского района Львовской области водителем автомобиля Lexus ES был совершен наезд на 12-летнего мальчика, в результате чего подросток с травмами госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области.

Правоохранители предварительно установили, что 12-летний местный житель перебегал дорогу и попал под колеса автомобиля Lexus ES, которым управлял 33-летний житель Яворовского района.

"Травмированный школьник госпитализирован в реанимацию с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней тяжести, перелом височной кости с переходом на основание черепа, ссадины рук и ног", – отмечено в сообщении полиции.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи – ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Проводится досудебное расследование.

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