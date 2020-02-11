В Мукачево полицейский-взяточник стал "героем" Youtube: видео

На Закарпатье правоохранитель требовал деньги от местного жителя. Видео с камер наблюдения появилось в сети, сообщает Mukachevo.net.
Как стало известно, полицейский требовал 200 гривен от мужчины за то, что он ходил по городу без паспорта.
Позже факт вымогательства подтвердили в ГУ Нацполиции Закарпатья и рассказали, что деньги требовал майор полиции, который был уволен из правоохранительных органов, однако восстановился на работе через суд.
Напомним, недавно силовики выявили факт получения взятки подполковником, старшим оперуполномоченным отдела криминальной полиции Киевского ОП. Частный предприниматель передал ему 1 500 долларов, чтобы оперуполномоченный "закрыл глаза" на самовольное занятие предпринимателем земельного участка и осуществление незаконной пристройки, которую использовали для расширения площади кафе.
Ранее мы сообщали, что в 2019 году служба безопасности Украины заблокировала 497 проявлений коррупции среди чиновников. На коррупции были разоблачены чиновники разных уровней: от органов муниципальной и государственной власти до правоохранительных и военных структур.
Также мы писали, что закон об обличителях корупции вступил в силу , а это значит, что любой человек сможет заработать на коррупционерах. Но есть определенные условия. Подробнее – смотрите в сюжете "Сегодня":
Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк