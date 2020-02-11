В Мукачево полицейский-взяточник стал "героем" Youtube: видео

Скриншот

На Закарпатье правоохранитель требовал деньги от местного жителя. Видео с камер наблюдения появилось в сети, сообщает Mukachevo.net.

Как стало известно, полицейский требовал 200 гривен от мужчины за то, что он ходил по городу без паспорта.

Позже факт вымогательства подтвердили в ГУ Нацполиции Закарпатья и рассказали, что деньги требовал майор полиции, который был уволен из правоохранительных органов, однако восстановился на работе через суд.

Реклама

В тренде Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

Напомним, недавно силовики выявили факт получения взятки подполковником, старшим оперуполномоченным отдела криминальной полиции Киевского ОП. Частный предприниматель передал ему 1 500 долларов, чтобы оперуполномоченный "закрыл глаза" на самовольное занятие предпринимателем земельного участка и осуществление незаконной пристройки, которую использовали для расширения площади кафе.

Ранее мы сообщали, что в 2019 году служба безопасности Украины заблокировала 497 проявлений коррупции среди чиновников. На коррупции были разоблачены чиновники разных уровней: от органов муниципальной и государственной власти до правоохранительных и военных структур.

Также мы писали, что закон об обличителях корупции вступил в силу , а это значит, что любой человек сможет заработать на коррупционерах. Но есть определенные условия. Подробнее – смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама