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В Ровенской области 12 человек отравились сладостями из магазина

1 октября, 09:21

Пострадавшие попали в больницу с острой кишечной инфекцией

В Ровенской области из-за отравления сладостями из магазина в больницу с острой кишечной инфекцией попали 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В течение 27 – 30 сентября в инфекционное отделение Березнивской районной больницы с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 12 человек (из них 4 детей)", – говорится в сообщении.

Как выяснилось, все пострадавшие ели кондитерские изделия, которые купили в местном магазине "Калач". Сейчас в связи с инцидентом проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

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Напомним, недавно в Ровенской области была зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди гостей рок-фестиваля "Тарас Бульба", который проходил в городе Дубно.

Кроме того, в Казатине после трапезы в школьной столовой в больнице все еще находятся 22 ребенка. На данный момент в связи с инцидентом проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Всего после употребления еды из этой столовой пострадали 40 людей.

Также мы сообщали о пищевом отравлении 16 человек в Волынской области. Полицейские выяснили, что пострадавшие отравились на банкете в заведении общественного питания.

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