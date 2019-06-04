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В Ровенской области автотрассу залило клеем ПВА

4 июня, 17:50

Спасатели отмыли ее за полчаса

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС.

В Ровенской области спасателям пришлось после ДТП отмывать автотрассу от... клея ПВА.

О происшествии на магистрали полиция сообщила в четвертом часу утра. Инцидент произошел на автодороге М-06 вблизи с.Сынив Гощанского района, передает ГСЧС в Ровенской области.

На место вызова были направлены спасатели 16-й государственной пожарно-спасательной части пгт. Гоща. Как выяснилось, перевернулся полуприцеп от Mercedes-Benz413, который был заполнен клеем ПВА, в результате ДТП. Произошел разлив клея на автодорогу.

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

Спасатели смыли клей с помощью водяного ствола. Работа заняла полчаса. Пострадавших нет.

Как сообщалось, в Киеве бензовоз протаранил легковушку, в результате чего дорогу залило маслом.

Также мы сообщали, что в Киеве из-за аварии на трубопроводе залило водой улицу Деловую.

По данным Укравтодора, на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. Это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06).

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Тег ДТП, клей, ГСЧС, ровенская область

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