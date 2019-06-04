В Ровенской области автотрассу залило клеем ПВА

Спасатели отмыли ее за полчаса

Фото: ГСЧС.

В Ровенской области спасателям пришлось после ДТП отмывать автотрассу от... клея ПВА.

О происшествии на магистрали полиция сообщила в четвертом часу утра. Инцидент произошел на автодороге М-06 вблизи с.Сынив Гощанского района, передает ГСЧС в Ровенской области.

На место вызова были направлены спасатели 16-й государственной пожарно-спасательной части пгт. Гоща. Как выяснилось, перевернулся полуприцеп от Mercedes-Benz413, который был заполнен клеем ПВА, в результате ДТП. Произошел разлив клея на автодорогу.

Фото: ГСЧС

Спасатели смыли клей с помощью водяного ствола. Работа заняла полчаса. Пострадавших нет.

Как сообщалось, в Киеве бензовоз протаранил легковушку, в результате чего дорогу залило маслом.

Также мы сообщали, что в Киеве из-за аварии на трубопроводе залило водой улицу Деловую.

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