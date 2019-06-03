Масштабное ДТП в Николаеве: столкнулись четыре автомобиля

В ДТП пострадал четырехлетний ребенок















В Николаеве произошла серьезная авария – на проспекте Богоявленском столкнулись сразу четыре автомобиля. Об этом сообщает местное издание Новости N.

Как выяснилось, Volkswagen LT 35, Toyota Corolla, Daewoo Matiz и Skoda Fabia ехали по проспекту со стороны улицы Космонавтов в направлении Жуковского кольца. Во время движения микроавтобус Volkswagen притормозил в общем потоке транспорта. Ехавшая следом Toyota также притормозила, а вот Daewoo остановиться не успел и врезался сзади в Corollа. От удара Toyota занесло в микроавтобус. После этого в Daewoo сзади въехала еще и Skoda.

В результате ДТП пострадал четырехлетний ребенок, который находился в салоне Daewoo. С травмой живота его отвезли в Областную детскую больницу.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

В стране намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах. Именно в таких местах чаще всего случаются аварии. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Масштабное ДТП в Николаеве: столкнулись четыре автомобиля". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"