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Масштабное ДТП в Николаеве: столкнулись четыре автомобиля

3 июня, 13:15

В ДТП пострадал четырехлетний ребенок

В Николаеве произошла серьезная авария – на проспекте Богоявленском столкнулись сразу четыре автомобиля. Об этом сообщает местное издание Новости N

Как выяснилось, Volkswagen LT 35, Toyota Corolla, Daewoo Matiz и Skoda Fabia ехали по проспекту со стороны улицы Космонавтов в направлении Жуковского кольца. Во время движения микроавтобус Volkswagen притормозил в общем потоке транспорта. Ехавшая следом Toyota также притормозила, а вот Daewoo остановиться не успел и врезался сзади в Corollа. От удара Toyota занесло в микроавтобус. После этого в Daewoo сзади въехала еще и Skoda.

В результате ДТП пострадал четырехлетний ребенок, который находился в салоне Daewoo. С травмой живота его отвезли в Областную детскую больницу.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

В стране намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах. Именно в таких местах чаще всего случаются аварии. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":


Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП

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Тег ДТП, ребенок, Николаев, столкновение, автомобили, пострадавший

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