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В Ровно вооруженные люди захватили частный офис

Сегодня, 14:28

После переговоров полиции удалось "угомонить" злоумышленников

Фото: Нацполиция

В Ровно восемь неизвестных в камуфляжной форме ворвались в офисное помещение, силой отобрали у охранника ключи и закрылись изнутри. Как стало известно, право на собственность в отношении этого офиса сейчас решается в суде.

"После переговоров со злоумышленниками, которые проводил начальник полиции Ровно Василий Зелинский, все они добровольно освободили помещение", – сообщают в полиции.

Мужчины представились жителями Хмельницкой и Ровенской областей, а также указали, что представляют охранную фирму. Во время осмотра транспортных средств, на которых прибыли злоумышленники, полицейские изъяли оружие и боеприпасы.

Кроме того, к месту происшествия подошли еще около 10 человек, которые сообщили, что будут работать в указанном офисном помещении. Правоохранители объяснили им, что проводятся следственные действия, поэтому вход запрещен.

Группа мужчин, в руках которых были металлические трубы, начали конфликтовать. Во время поверхностного осмотра полицейские изъяли газовые баллончики, ножи и молотки.

"Любые споры на собственность должны решаться в суде, а при наличии такого решения оно должно выполняться при участии исполнительной службы, – подчеркнул Василий Зелинский. – Я не допущу у себя на территории рейдерских захватов или любых силовых противостояний, поэтому таким незаконным действиям будет дана соответствующая правовая оценка".

По факту самоуправства открыто досудебное расследование по статье 356 УКУ. Полицейские устанавливают обстоятельства, в том числе всех лиц, причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде офис Общества венгерской культуры Закарпатья два раза подвергся нападению, его пытались поджечь. Полиция раскрыла оба нападения и установила исполнителей и организаторов поджогов.

Также мы писали, что в Ровно произошел пожар в двухэтажном здании, которое принадлежит Ровенскому областному совету. В результате возгорания пострадал офис местного "Автомайдана".

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Тег нападение, офис, ровно, вооруженные нападения

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