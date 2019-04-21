В Ровенской области на избирательных участках зафиксировали девять нарушений

По всем зарегистрированным фактам полицейские ведут проверку

Фото: dyvys.info

В Ровенской области с начала голосования на избирательных участках зарегистрировано девять сообщений о возможных нарушениях, что касаются выборов Президента Украины. Пять из них – в течении последних двух часов.

"Возле села Бармаки Ровенского района заметили билборды, на которых размещены политическая агитация. Кроме этого, на участке № 975 в Ровно члены избирательной комиссии испортили бюллетень. А в селе Нобель Заречненского района в помещении избирательного неизвестный бросил в урну большое количество бюллетеней за одного из кандидатов. Телефон заявителя выключен", – сообщают в полиции.

По всем зарегистрированным фактам полицейские проводят проверку, по результатам которой будут приниматься соответствующие решения.

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Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

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