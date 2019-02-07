Во Львове задержали еще одного подозреваемого в убийстве "Сармата"
Задержанный оказался бывшим бойцом «Торнадо»
Во Львове правоохранители задержали бывшего бойца "Торнадо", которого подозревают в убийстве активиста Виталия "Сармата" Олешко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
"Этого псевдополицейського Европола, бывшего бойца "Торнадо", жителя Днепра, которого мы подозреваем в организации именно слежения и убийства Виталия Олешко, мы задержали сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий во Львове", – говорится в сообщении.
Аброськин отметили, что подозреваемый последние пять месяцев скрывался в разных областях и постоянно менял место жительства.
Ранее мы писали о том, что один из подозреваемых в убийстве Олешко сделал признание и назвал заказчика преступления. Мужчина заявил, что ликвидацию заказал предприниматель, владелец бердянского ресторана "Мохито". По словам участника преступления, в мае-июне 2018 года он вместе с женой отдыхал в Бердянске и снимал жилье в гостинице "Евро", где и познакомился с заказчиком. Также Аброськин озвучивал основные версии убийства "Сармата".
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