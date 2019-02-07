Во Львове задержали еще одного подозреваемого в убийстве "Сармата"

Задержанный оказался бывшим бойцом «Торнадо»

Фото: Вячеслав Аброськин, Facebook.

Во Львове задержали еще одного подозреваемого в убийстве "Сармата" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/be4/2fb/5c5be42fb2a46.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/be4/2fb/5c5be42fb2a46.jpg 2019-02-07T09:52:00+02:00 Запорожье Задержанный оказался бывшим бойцом «Торнадо»

Во Львове правоохранители задержали бывшего бойца "Торнадо", которого подозревают в убийстве активиста Виталия "Сармата" Олешко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.





"Этого псевдополицейського Европола, бывшего бойца "Торнадо", жителя Днепра, которого мы подозреваем в организации именно слежения и убийства Виталия Олешко, мы задержали сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий во Львове", – говорится в сообщении.

Аброськин отметили, что подозреваемый последние пять месяцев скрывался в разных областях и постоянно менял место жительства.

Ранее мы писали о том, что один из подозреваемых в убийстве Олешко сделал признание и назвал заказчика преступления. Мужчина заявил, что ликвидацию заказал предприниматель, владелец бердянского ресторана "Мохито". По словам участника преступления, в мае-июне 2018 года он вместе с женой отдыхал в Бердянске и снимал жилье в гостинице "Евро", где и познакомился с заказчиком. Также Аброськин озвучивал основные версии убийства "Сармата".

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