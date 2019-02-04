В Тернопольской области пьяный застрелил товарища из охотничьего ружья
Подозреваемого нашли недалеко от тела погибшего
В Тернопольском районе после застолья мужчина застрелил товарища из охотничьего ружье. Полиция получила сообщение о звуках, похожих на выстрелы в поле у села Белая 3 февраля около 19:35, сообщает Нацполиция. На месте происшествия копы увидели погибшего от огнестрельного ранения головы человека, а вдали – неизвестного мужчину, который пытался убежать. Беглец был сильно пьян. Погибший – житель Ивано-Франковской области.
По предварительным данным, мужчины вместе распивали спиртные напитки в доме. Продолжили "празднование" в лесопосадке возле села. Звуки выстрелов люди услышали уже около 18:30.
На месте преступления валялись четыре стреляных гильзы от охотничьего ружья. Владелец оружия трижды выстрелил в направлении леса, а четвертая пуля попала товарищу в голову. Следователи говорят, что последний выстрел был с близкого расстояния.
"При осмотре места происшествия выяснилось, что подозреваемый после того, как попал в знакомого, протянул его метров тридцать в сторону леса, а ружье спрятал, прикопав в снегу. Только после этого сообщил о происшествии в скорую помощь", – рассказывает пресс-служба полиции.
Сам подозреваемый никаких показаний не дает. Разрешение на оружие он имел. Уже отрыто уголовное производство по ст. 115 часть 1 УК – "Умышленное убийство". Злоумышленнику грозит от семи до 15 лет заключения.
Напомним, мы сообщали, чтов декабре под Киевом семейная ссора закончилась убийством. Мужчина застрелил мужа своей родной сестры и сбежал. 38-летнего убийцу разыскивают по всей Киевской области.
Кроме этого, в Киеве задержали 44-летнего мужчину по подозрению в убийстве знакомого.Двое мужчин выясняли отношения, в ходе конфликта один из мужчин выстрелил в другого, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший 39-летний киевлянин от полученного ранения скончался в больнице.
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