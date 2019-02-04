В Тернопольской области пьяный застрелил товарища из охотничьего ружья

Подозреваемого нашли недалеко от тела погибшего

Охотничье ружье. Фото: Pixabay

В Тернопольской области пьяный застрелил товарища из охотничьего ружья //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/81f/1a8/5c581f1a80a22.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/81f/1a8/5c581f1a80a22.jpg 2019-02-04T12:51:00+02:00 Запад Подозреваемого нашли недалеко от тела погибшего

В Тернопольском районе после застолья мужчина застрелил товарища из охотничьего ружье. Полиция получила сообщение о звуках, похожих на выстрелы в поле у села Белая 3 февраля около 19:35, сообщает Нацполиция. На месте происшествия копы увидели погибшего от огнестрельного ранения головы человека, а вдали – неизвестного мужчину, который пытался убежать. Беглец был сильно пьян. Погибший – житель Ивано-Франковской области.

По предварительным данным, мужчины вместе распивали спиртные напитки в доме. Продолжили "празднование" в лесопосадке возле села. Звуки выстрелов люди услышали уже около 18:30.

На месте преступления валялись четыре стреляных гильзы от охотничьего ружья. Владелец оружия трижды выстрелил в направлении леса, а четвертая пуля попала товарищу в голову. Следователи говорят, что последний выстрел был с близкого расстояния.

"При осмотре места происшествия выяснилось, что подозреваемый после того, как попал в знакомого, протянул его метров тридцать в сторону леса, а ружье спрятал, прикопав в снегу. Только после этого сообщил о происшествии в скорую помощь", – рассказывает пресс-служба полиции.

Сам подозреваемый никаких показаний не дает. Разрешение на оружие он имел. Уже отрыто уголовное производство по ст. 115 часть 1 УК – "Умышленное убийство". Злоумышленнику грозит от семи до 15 лет заключения.

Напомним, мы сообщали, чтов декабре под Киевом семейная ссора закончилась убийством. Мужчина застрелил мужа своей родной сестры и сбежал. 38-летнего убийцу разыскивают по всей Киевской области.

Кроме этого, в Киеве задержали 44-летнего мужчину по подозрению в убийстве знакомого.Двое мужчин выясняли отношения, в ходе конфликта один из мужчин выстрелил в другого, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший 39-летний киевлянин от полученного ранения скончался в больнице.

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