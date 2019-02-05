В центре Ровно остановили автомобиль с оружием: нарушил ПДД

Выручать нарушителя вызвались два подельника, но безуспешно

Фото: Нацполиция

В центре Ровно остановили автомобиль с оружием: нарушил ПДД //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/98c/fed/5c598cfed26c2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/98c/fed/5c598cfed26c2.jpg 2019-02-05T15:19:00+02:00 Запад Выручать нарушителя вызвались два подельника, но безуспешно

В центре Ровно сегодня, около пяти утра, патрульные заметили подозрительный автомобиль. Как оказалось, водитель BMW перевозил оружие, а его "товарищи" устроили потасовку с копами.

"Патрулируя на улице Мицкевича, полицейские заметили автомобиль BMW, водитель которого не включил указатель поворота. Во время общения с патрульными он заметно нервничал. При проверке полицейские обнаружили в подлокотнике автомобиля два пистолета с патронами и гранату. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу", – сообщают в полиции.

Когда патрульные на месте происшествия перекрыли движение, то двое незнакомцев пытались прорваться к BMW. Несмотря на предупреждения копов, они нецензурно выражались, толкали инспекторов и дергали за форменную одежду. В конце концов, правонарушителей задержали, "уложив" на землю с применением наручников. Доставили злоумышленников в Ровенское отделение полиции.

Ранее мы сообщали, что во Львове 18-летний парень хранил дома арсенал оружия.

А на Прикарпатье, во время проверки анонимного сообщения правоохранители обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Тайник находился в заброшенном помещении насосной станции.

Также мы писали, что на Закарпатье со стрельбой задержали опасного преступника. У задержанных изъяли крупную партию наркотических средств, а также огнестрельное и холодное оружие. Во время задержания один из наркоторговцев оказал сопротивление полицейским.

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