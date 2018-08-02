В Ровно вспыхнул масштабный пожар: горели три автомобиля

Сегодня ночью на частной шиномонтажной станции в Ровно вспыхнул пожар. Огонь уничтожил элитный внедорожник, частично повредил легковушку и микроавтобус. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание проводки одного из автомобилей.

Огонь мог наделать больше беды, если бы возгорания вовремя не заметили работники автозаправки. Они и вызвали спасателей, которые за два часа ликвидировали пожар.

Напомним, 1 августа в Днепре на ходу загорелся Nissan, в салоне которого находилось двое детей.

Также мы писали, что в Ровно горели два автомобиля. Одна из машин была собственностью известного волонтера и экс-руководителя ровенского "Правого сектора" Романа Коваля.

Кроме того, вечером 26 июля в Днепре на ходу загорелся микроавтобус Toyota. Происшествие случилось около 19:30 на улице Ермоловой в Шевченковском районе города. Огонь уничтожил моторный отсек и кабину автомобиля. Во избежание повторного возгорания спасатели тщательно залили микроавтобус водой.



