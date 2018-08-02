В Ровно вспыхнул масштабный пожар: горели три автомобиля

Сегодня, 18:05

Огонь полностью уничтожил внедорожник и повредил легковушку и микроавтобус


Сегодня ночью на частной шиномонтажной станции в Ровно вспыхнул пожар. Огонь уничтожил элитный внедорожник, частично повредил легковушку и микроавтобус. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание проводки одного из автомобилей.  

Огонь мог наделать больше беды, если бы возгорания вовремя не заметили работники автозаправки. Они и вызвали спасателей, которые за два часа ликвидировали пожар.         

Напомним, 1 августа в Днепре на ходу загорелся Nissan, в салоне которого находилось двое детей.                

Также мы писали, что в Ровно горели два автомобиля. Одна из машин была собственностью известного волонтера и экс-руководителя ровенского "Правого сектора" Романа Коваля. 

Кроме того, вечером 26 июля в Днепре на ходу загорелся микроавтобус Toyota. Происшествие случилось около 19:30 на улице Ермоловой в Шевченковском районе города. Огонь уничтожил моторный отсек и кабину автомобиля. Во избежание повторного возгорания спасатели тщательно залили микроавтобус водой.
пожар, ровно, внедорожник, легковушка, автомобили

Вы сейчас просматриваете новость "В Ровно вспыхнул масштабный пожар: горели три автомобиля". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

Фото: Информатор

В Днепре вспыхнула иномарка с детьми в салоне: появились фото и видео

Вчера, 18:47

Инцидент произошел, когда семейство направлялось на отдых к морю

Харьков

Фото: Facebook

В центре Харькова в вузе вспыхнул крупный пожар: опубликованы фото

Сегодня, 16:49

На месте происшествия работают девять бригад ГСЧС
Загрузка...

Запорожье

Иллюстрация. Фото из открытых источников

В Мелитополе неизвестные сожгли детскую площадку

Сегодня, 14:57

Во дворе одного из домов вспыхнул детский домик с игрушками

Запад

В Ровенской области от удара молнии загорелись два дома

Вчера, 19:05

Пламя уничтожило кровлю жилых зданий и перекрытия
Загрузка...