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Во Львовской области змея укусила ребенка: девочка в реанимации

Сегодня, 11:17

С начала года на территории области после укусов змей госпитализировали 33 человека

/ Фото: Pixabay

Во Львовской области змея укусила ребенка: девочка в реанимации https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/01.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/01.jpg Запад С начала года на территории области после укусов змей госпитализировали 33 человека

Во Львовской области в ночь на 29 июля, около 2:46 к спасателям поступило сообщение, что в реанимационное отделение Сколивской центральной районной больницы поступила 13-летняя жительница села Завадка с диагнозом – "укус змеи левой руки". Потерпевшая находится в состоянии средней тяжести.

"Если случайно увидели пресмыкающегося рядом с собой – не паникуйте, не приближайтесь и не делайте резких движений, а спокойно отойдите. У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров. Будьте внимательны в местах, где можно встретить змею: высокая трава, кусты, лес. Отправляясь на природу,  лучше надевать высокую, плотную обувь, которую змея не прокусит", предупреждают в ГСЧС.

Добавим, что с начала года на территории Львовской области из-за укусов змей были госпитализированы 33 человека.

Напомним, недавно,  21 июля, во Львовской области в реанимацию Сколевской ЦРБ в состоянии средней степени тяжести доставили ребенка. У 9-летней девочкимедики диагностировали "укус змеив область левой стопы". Как оказалось, змея атаковала школьницу на дороге в село Каменка Сколевского района.

Напомним, самая опасная змея в лесах Западной Украины – гадюка обыкновенная, численность которой стремительно увеличивается из-за огромной популяции основного корма – грызунов. Большое количество мышей и им подобных в регионе появилась вследствие разрушения бывших колхозов и других сельскохозяйственных предприятий.

Ранее во Львове после укуса змеи умерла четырехлетняя девочка. После того, как ее атаковала змея, малышка прожила еще три дня.

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Источник: Сегодня

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