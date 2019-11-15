Копы из Ровенской области "засветились" на масштабной добыче янтаря

В одном из районов Ровенской области во время обысков изъяли около 150 килограммов янтаря стоимостью около 5,8 млн гривен. Об этом сообщают в ГБР.

По предварительным данным, к добыче янтаря причастны местные правоохранители. В ходе проведенных двух десятков обысков были изъяты мотопомпы, а также оборудование для добычи и обработки камней.

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Подозреваемым инкриминируют злоупотребление властью или служебным положением с целью получения неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины). А также хранение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 198 УКУ).

Напомним, ранее в пункте пропуска "Грушев" во Львовской области cотрудники Госпогранслужбы и работники таможни обнаружили 15 килограммов янтаря в топливном баке автомобиля Alfa Romeo, который пытался пересечь польскую границу.

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Новости "Сегодня" писали, что 29 сентября Кабмин одобрил законопроект, который предполагает временный запрет на вывоз необработанного янтаря за границу. В правительстве сообщили, что все земельные вопросы по доступу к залежам янтаря будут урегулированы, а ряд дублирующих и архаичных согласований – ликвидированы.

Также сообщалось, что 8 октября Кабинет министров внес в Верховную Раду три законопроекта, которые касаются добычи янтаря (№ 2240, № 2241, № 2242).

Кроме этого, в Польше снова задержали украинцев за контрабанду янтаря. В Варшаве местные силовики провели спецоперацию, и в их руках оказались шесть человек, среди которых двое граждан Украины. Примечательно, что украинцы называли себя сотрудниками спецслужб.

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