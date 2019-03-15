В Ровно сгорел огромный пассажирский автобус

Пожар потушили в течение часа, но от машины ничего не осталось

В Ровно сгорел огромный пассажирский автобус 2019-03-15T11:13:00+02:00 Запад Пожар потушили в течение часа, но от машины ничего не осталось













В Ровно в ночь на 15 марта спасателям поступило сообщение о возгорании огромного автобуса. Об этом сообщают в ГСЧС.

По прибытию к месту вызова пожарные установили, что огонь полностью охватил автобус Neoplan. Существовала угроза переброски пламени на рядом расположенные автомобили. Пожар потушили почти за час после сигнала - в 1:55 огонь был полностью ликвидирован.

В результате пожара сгорел автобус. Жертв и пострадавших нет. К ликвидации пламени привлекались три единицы спецтехники и 12 спасателей. Сейчас причину пожара и нанесенный материальный ущерб устанавливают специалисты.

Напомним, не так давно во Львове горела машины жены чиновника мэрии.

Также мы писали, что в Ровно горели два автомобиля. Одна из машин была собственностью известного волонтера и экс-руководителя ровенского "Правого сектора" Романа Коваля.

Ранее мэр города Дубно Ровенской области сообщил в полицию, что неизвестные пытались поджечь его гаражное помещение. В ту же ночь в Ровно подожгли дверь квартиры, где находился депутат облсовета.

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