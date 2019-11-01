В Ровно водитель легковушки врезался в машину патрульных: фото

В результате ДТП пострадали три человека

В Ровно водитель легкового Volkswagen Passat врезался в служебный автомобиль патрульной полиции. В результате инцидента пострадали три человека.

Как заявили в пресс-службе областного управления Нацполиции, сообщение об аварии поступило 1 ноября в 14:27.

"Предварительно установлено, что водитель Volkswagen Passat, 37-летний ровенчанин, допустил столкновение с припаркованным у обочины служебным автомобилем патрульной полиции, экипаж которого находился в салоне автомобиля", – заявили в полиции.

Копы также отметили, что в результате аварии три человека попали в больницу. Среди пострадавших – двое полицейских, а также водитель Volkswagen Passat. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее в Кропивницком водитель грузовика проехал на красный сигнал светофора и врезался в служебный автомобиль полиции. В результате аварии были травмированы двое полицейских – их госпитализировали.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения.

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