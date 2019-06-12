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В скандальном львовском ресторане отравились еще пятеро

12 июня, 14:27

Массовое отравление клиентов общепита произошло и в Ковеле на Волыни

Иллюстрация
Иллюстрация.

В печально известном львовском ресторане "Червона рута", где на днях произошло массовое отравление посетителей, зафиксировані новіе случаи пищевого отравления.

Как сообщает Zahid.net со ссылкой на департамент гражданской защиты облгосадминистрации, вчера во Львовскую инфекционную больницу госпитализированы пять человек, побывавших в ресторане.

Примечательно, что они не являлись гостями свадьбы, на которой произошло массовое отравление. Один из вновь пострадавших заходил в заведение поесть в минувшую пятницу и в субботу. Госпитализирована также семья из четырех человек, отметившая в ресторане первое причастие.

Напомним, первое массовое отравление в "Червоной руте" случилось в минувшую субботу, после чего ресторан продолжил работу, и в воскресенье в нем отгуляли еще чытере банкета. Ресторан был закрыт лишь в понедельник, 10 июня, и медики не исключают новых пострадавших.

Между тем в Ковеле Волынской области полиция расследует отравление в одном из местных кафе, в результате которого были госпитализированы 12 человек, включая двоих детей. Инцидент произошел 7 июня на крестинах.

Как сообщалось, в детсаду Кропивницкого произошло массовое отравление.

Кроме того, ранее мы сообщали о массовом отравлении детей, которое произошло в детском оздоровительном лагере села Репужницы на Буковине. 


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Тег ресторан, Львов, отравление, Ковель, червона рута

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