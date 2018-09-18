В Тернополе ночью вооруженный мужчина устроил жестокую драку

В Тернополе сегодня ночью, в одном из подъездов жилого дома на улице Старый Рынок произошла кровавая драка.

"Около трех ночи неизвестный мужчина зашел в подъезд и начал скандалить с жильцами. Словесная перепалка быстро переросла в драку с жителем одной из квартир. 47-летний и 49-летний мужчины нанесли друг другу телесные повреждения. После этого они были госпитализированы в одно из лечебных учреждений бригадой скорой помощи", – сообщают в патрульной полиции.

Также, во время поверхностной проверки у зачинщика драки был обнаружен пистолет, а также газовый баллончик и складной нож. Патрульные задержали злоумышленника и передали его следственно-оперативной группе.

Напомним, не так давно мы писали, что в Тернополе избили бойца, вернувшегося с Донбасса.

Ранее сообщалось, что раскрываемость преступлений, которая в 2016 г. упала ниже 30% – всего было раскрыто 154,7 тыс. преступлений из 562 тыс. В 2017 г. показатели улучшились, но ненамного: было раскрыто на 40 тыс. преступлений больше, а всего их зарегистрировали около 500 тыс. Таким образом, раскрываемость преступлений в прошлом году составила порядка 40%.