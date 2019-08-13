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В Тернополе ссора в троллейбусе чуть не закончилась стрельбой

Сегодня, 14:53

Против 55-летнего нападающего открыли уголовное производство

В Тернополе мужчина угрожал пистолетом пассажирам троллейбуса. Все подробности инцидента узнавали журналисты "Сегодня".

Как выяснилось, в салоне общественного транспорта поссорились двое мужчин, и один из них – вытащил оружие. Все могло бы закончиться трагедией, если бы другие пассажиры не бросились на наглеца. Они выбили пистолет из рук мужчины и скрутили хулигана.

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Пока ехала полиция, никого из салона не выпускали. Пистолет правоохранители отдали на экспертизу. Против 55-летнего нападающего уже открыли уголовное производство.

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Фото: president.gov.ua

Напомним, не так давно в Броварах на остановке общественного транспорта 36-летний уроженец Донецкой области выстрелил в голову пенсионерке, чтобы ее ограбить. К счастью, женщина не умерла, а только получила телесные повреждения. 

А на Прикарпатье глава сельсовета нетрезвым сел за руль, открыл стрельбу и убегал от полицейских. Правоохранители ловили пьяного чиновника более часа. На сельского голову составили несколько протоколов за вождение в нетрезвом состоянии, браконьерство и нарушение правил хранения оружия, которое изъяли. 

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