В Тернопольской области конь затоптал своего хозяина

Мужчину пытались спасти, но из-за разрыва селезенки и внутреннего кровотечения он умер в реанимационном отделении

На днях в районную больницу города Бучач с многочисленными травмами и переломами ребер доставили жителя села Барыш. Несмотря на усилия медиков, пострадавший скончался. О происшествии врачи сообщили в полицию.

"Смертельные удары мужчине нанес конь, которого в тот день хозяин повел напоить к реке. У водоема выпасалась другая лошадь, и животные начали брыкаться. Хозяин не удержал своего коня, упал, и получил несколько ударов копытами", – рассказали в полиции.

Очевидцы происшествия сразу вызвали "скорую", но из-за разрыва селезенки и внутреннего кровотечения он умер в реанимационном отделении.

Сведения о событии внесены в единый учета досудебного расследования преступлений по статье 115 (умышленное убийство) УК Украины. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что конь смертельно травмировал своего хозяина в Радеховском районе во Львовской области. От полученных травм мужчина скончался.

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