В Тернопольской области коронавирус подтвердили еще у двух человек

В Тернопольской области подтвердили еще два случая заражения коронавирусом – у мужчин из Монастырищенского района.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения, число заболевших в регионе выросло до восьми человек.
"По состоянию на 18 часов 25 марта в Тернопольской области лабораторно подтвердили восемь случаев COVID-19. Заболели еще двое жителей Монастырищенского района – житель села Швейков, которому 62 года, и житель Монастырища, которому 63 года", – говорится в сообщении.
Напомним, что по состоянию на утро 25 марта в Украине было официально подтверждено 113 случаев коронавируса, четыре человека умерли.
Стоит добавить, что недавно в Тернополе подтвердили заражение вирусом врача-стоматолога, который вернулся из Австрии. Оказалось, что медик заподозрил заболевание, когда отметил у себя необычный симптом.
В связи с увеличением случаев инфицирования COVID-19 Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине. Одновременно с введением режима ЧС в Украине до 24 апреля продлили карантин.
Это значит, что еще минимум месяц в стране будут запрещены междугородние пассажирские перевозки, жестко ограничена работа транспорта в городах, закрыты торгово-развлекательные заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек.
Рекомендации о том, как пережить карантин, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":
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