В Тернопольской области коронавирус подтвердили еще у двух человек

Заболевшими оказались двое мужчин, 62 и 63 лет

В Тернопольской области подтвердили еще два случая заражения коронавирусом – у мужчин из Монастырищенского района.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, число заболевших в регионе выросло до восьми человек.

"По состоянию на 18 часов 25 марта в Тернопольской области лабораторно подтвердили восемь случаев COVID-19. Заболели еще двое жителей Монастырищенского района – житель села Швейков, которому 62 года, и житель Монастырища, которому 63 года", – говорится в сообщении.

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Напомним, что по состоянию на утро 25 марта в Украине было официально подтверждено 113 случаев коронавируса, четыре человека умерли.

Стоит добавить, что недавно в Тернополе подтвердили заражение вирусом врача-стоматолога, который вернулся из Австрии. Оказалось, что медик заподозрил заболевание, когда отметил у себя необычный симптом.

В связи с увеличением случаев инфицирования COVID-19 Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине. Одновременно с введением режима ЧС в Украине до 24 апреля продлили карантин.

Это значит, что еще минимум месяц в стране будут запрещены междугородние пассажирские перевозки, жестко ограничена работа транспорта в городах, закрыты торгово-развлекательные заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек.

Рекомендации о том, как пережить карантин, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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