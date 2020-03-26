Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,96
30,27
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

В Тернопольской области коронавирусом заразилось четыре врача

26 марта, 00:00

Елена Кузьмич

В Тернопольской области - уже 12 случаев заражения COVID-19

Четыре новых случая COVID-19 подтверждены в Тернопольской областипо состоянию на 21:00 25 марта.

Об этом в Facebook сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

Реклама

Заразилось: два семейных врача с Монастырского района, врач из Центра первичной медико-санитарной помощи Монастырского района, врач Монастыристкой больницы – житель Золотого Потока Бучацкого района

В тренде
Боевики снова ударили по позициям ВСУ на Донбассе: где было "жарко"

Всего в Тернопольской области уже 12 случаев COVID-19, один – летальный.

Ранее министр здравоохранения Илья Емец, который ранее призвал граждан серьезно относиться к карантину, снова обратился к украинцам относительно развития ситуации вокруг распространения коронавируса в Украине. По его словам, из опыта китайских врачей можно выделить три основных столпа преодоления инфекции и ее последствий.

Ранее мы писали о том, что в Украине зафиксированы 145 случаев заражения коронавирусом. Пять человек скончалось, еще один – выздоровел. Пятая жертва коронавирусадолго занималась самолечением и поздно обратилась к врачам. К сожалению, спасти пациентку уже не удалось, она скончалась через сутки. Инфицирование COVID-19 было лабораторно подтверждено уже после смерти.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Украина коронавирус тернопольская область

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине увеличилось количество зараженных коронавирусом
В Украине увеличилось количество зараженных коронавирусомУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 25 марта
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 25 мартаУкраина
На Волыни заболели известный врач-пульмонолог и его жена: подозревают коронавирус
На Волыни заболели известный врач-пульмонолог и его жена: подозревают коронавирусЗапад
Штурм автобуса и гигантские очереди: как заробитчане из Польши возвращались в Украину (фото)
Штурм автобуса и гигантские очереди: как заробитчане из Польши возвращались в Украину (фото)Запад
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличия
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличияУкраина
"Медиков везут на работу": в Сети появились фото забитых маршруток во ЛьвовеЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...