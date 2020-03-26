В Тернопольской области коронавирусом заразилось четыре врача

В Тернопольской области - уже 12 случаев заражения COVID-19

Четыре новых случая COVID-19 подтверждены в Тернопольской областипо состоянию на 21:00 25 марта.

Об этом в Facebook сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

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Заразилось: два семейных врача с Монастырского района, врач из Центра первичной медико-санитарной помощи Монастырского района, врач Монастыристкой больницы – житель Золотого Потока Бучацкого района

Всего в Тернопольской области уже 12 случаев COVID-19, один – летальный.

Ранее министр здравоохранения Илья Емец, который ранее призвал граждан серьезно относиться к карантину, снова обратился к украинцам относительно развития ситуации вокруг распространения коронавируса в Украине. По его словам, из опыта китайских врачей можно выделить три основных столпа преодоления инфекции и ее последствий.

Ранее мы писали о том, что в Украине зафиксированы 145 случаев заражения коронавирусом. Пять человек скончалось, еще один – выздоровел. Пятая жертва коронавирусадолго занималась самолечением и поздно обратилась к врачам. К сожалению, спасти пациентку уже не удалось, она скончалась через сутки. Инфицирование COVID-19 было лабораторно подтверждено уже после смерти.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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