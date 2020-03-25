Емец дал мрачный прогноз по коронавирусу: Число жертв будет расти

По его словам, из опыта китайских врачей можно выделить три основных столпа преодоления инфекции и ее последствий

В среду вечером, 25 марта, министр здравоохранения Илья Емец, который ранее призвал граждан серьезно относиться к карантину, снова обратился к украинцам относительно развития ситуации вокруг распространения коронавируса в Украине.

"Мы фиксируем очаги возгорания эпидемии коронавирусной инфекции на территории Украины, которая стремительно растет каждый день. И эти цифры будут увеличиваться. Я всегда говорил и буду говорить людям правду: количество жертв будет расти", – заявил он в видеообращении.

По его словам, из опыта китайских врачей можно выделить три основных столпа преодоления инфекции и ее последствий.

"Первый – это профилактика, то есть не впустить вирус в страну. Европа и Украина не смогли этого сделать. Второй – это локализация катастрофы. Это удалось сделать Китаю. Сейчас мы еще способны жесткими мерами локализовать распространение инфекции, что не удается в Европе. Третий столп борьбы – это госпитальный, или этап лечения", – отметил Емец.

Министр констатировал, что медицинская система Украины к нему не готова. По многим причинам.

"За 21 день моей работы на посту министра нашей команде удалось восстановить вертикаль государственного санитарного врача, которая успешно существует в других странах", – подчеркнул он.

Емец убежден, что специалисты контроля за эпидемией, вместе с представителями полиции, пограничниками, мобильными бригадами скорой помощи и другими службами еще могут остановить тотальное распространение инфекции.

"На третьем этапе я восстанавливаю клиническую вертикаль специалистов интенсивной терапии и реанимации. Эти специалисты в существующих, очень тяжелых условиях, могут уменьшить смертность от осложнений этой болезни", – считает Емец.

По его словам, много лет подряд украинскую медицину разрушали и разрушили почти дотла.

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 25 марта

"Я настаиваю на создании в Министерстве здравоохранения Украины единого оперативного штаба противодействия коронавирусу, в сочетании с другими службами. Мы еще можем снизить количество жертв. Если будем действовать решительно. Несмотря на то, что наша страна уже вступила в усиленную стадию борьбы с коронавирусом, кое-кто намеренно создает препятствия в работе министерства. Преследуя свои личные мотивы, они ставят под угрозу жизнь и здоровье тысяч украинцев", – заявил министр.

Кроме того, Емец заявил, что если и дальше будут мешать работать, количество жертв может быть катастрофическим.

"Я – кардиохирург. Сейчас организую борьбу с невидимым врагом – вирусом COVID-19. Терапевтические методы уже не спасут ситуацию. Наш пациент – это вся Украина", – подчеркнул он.

По его словам, уже невозможно спасать жизни только масками и дезинфекторами. Надо действовать решительно – хирургическими методами, как команда в операционной. Иначе жизни не будут спасены.

"Я уверен, что вся властная вертикаль поддерживает команду министра в его нелегкой миссии. Только вместе мы сможем победить этого невидимого врага. Выполняйте все правила безопасности, заботьтесь друг о друге и будьте здоровы", – резюмировал Емец.

Между тем, по данным ЦОС, по состоянию на 22:00 25 марта в Украине 145 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них пять летальных, один пациент выздоровел. За сутки выявлено 32 новых случая.

Больше о распространении коронавируса в Украине читайте в спецтеме сайта "Сегодня": "Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 25 марта".

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