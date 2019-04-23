В Тернопольской области мотоциклист сбил женщину с ребенком
Мать с 2-летним малышом выбежала на дорогу вне пешеходного перехода
В Кременце двух пешеходов на проезжей части сбил мотоциклист. Под колесами мотоцикла оказалась женщина со своим 2-летним ребенком.
После выезда следственно-оперативной группы стало известно, что мать с дочкой выбежали на дорогу из-за встречного авто и вне пешеходного перехода. Последний находился в 150 метрах от несчастья.
"Мотоциклом управлял 18-летний житель Кременца. Парень пытался затормозить, но его транспорт упал на бок и по инерции по асфальту продолжил движение. В результате, транспортное средство травмировало двух нарушителей", – сообщают в полиции.
У женщины – переломы руки, костей таза, носа, выбиты зубы. У ребенка – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и гематомы. Пострадавших госпитализировали в травматологию ровенской больницы.
Напомним, недавно в Хмельницкой области произошло ДТП, в котором погибли мать, отец и маленькая дочь. В аварии выжила только старшая дочь.
Ранее на Закарпатье, в селе Нижняя Апша произошло жуткое ДТП, в котором погибла 11–летняя девочка. После столкновения с Volkswagen ее выбросило на встречную полосу, затем ребенка переехал неустановленный автомобиль.
Также сообщалось, что на Прикарпатье водитель Audi насмерть сбил ребенка.После ДТП мужчина сбежал с места происшествия, а тело погибшего мальчика бросил у реки.
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