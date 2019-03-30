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В Тернопольской области найдены "самые невезучие воры в мире"

Сегодня, 11:24

Преступники с мешками чужого добра поймали попутку, в которой, к их несчастью, сидели полицейские

В Тернопольской области найдены "самые невезучие воры в мире" Запад Преступники с мешками чужого добра поймали попутку, в которой, к их несчастью, сидели полицейские

В селе Шляхтинцы в Тернопольской области произошла история достойная экранизации в виде комедийного детектива.

Происшествие случилось на территории бывшего колхоза, где теперь находится промзона. Предприниматели обустроили здесь производственные цеха и склады. Именно на законсервированную линию производства металлопластиковых окон средь бела дня забрались воры.

"Они выбили кусок стены и через ту дыру залезли. А там все эти станки, установки, моторы, и они себе там упаковали", – рассказывает староста Шляхтинцов Ирина Ференс.

Воры оперативно сняли электромоторы и другое оборудование и двинулись в Тернополь. С награбленным дошли до автобусной остановки, где начали ловить попутные машины. Но в авто, которое остановилось, чтобы их подвезти, сидели полицейские.

По словам стражей порядка, сперва они подумали, что у мужчин что-то случилось. Но вскоре воры заподозрили неладное.

"Когда эти люди поняли, что в авто едут работники полиции, то стали заметно нервничать, нечетко отвечать на вопросы: кто они и что у них в сумках. В итоге они уже не нашли иного варианта, кроме как сознаться в содеянном", – говорит оперативник Владимир.

Вместе с правоохранителями воры приехали в городской отдел полиции. Там со всем награбленным пришлось распрощаться. Так же, как и со свободой.

"Данные лица задержаны. По данному факту внесены сведения в единый реестр досудебных расследований", – отметила следователь Тернопольского отделения полиции Галина Погорилец.

Горе-воры сейчас помещены под стражу – им грозит до 6 лет тюрьмы. А вот оперативники не нарадуются – мол, преступники впервые попались сами, да еще и с вещественными доказательствами.

Напомним, в прошлом месяце телефонные аферисты обобрали жителя Тернопольской области почти на 10 тыс. гривен.

Кроме того, ранее тернопольские правоохранители разоблачили и задержали мошенника из оккупированных территорий и его сообщника, которые выманивали деньги по телефону.

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Тег вор, ограбление, воровство, курьез, конфуз, промзона, тернопольская область

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