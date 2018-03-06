В Тернопольской области – новая вспышка кори

Сегодня, 12:06

Заболели шесть человек, половина из них – ученики школы-интерната

Чаще всего корью болеют дети. Фото: sciencenewsforstudents.org
Чаще всего корью болеют дети. Фото: sciencenewsforstudents.org

В райцентре Бережаны Тернопольской области зафиксировали вспышку кори. Сразу трое больных поступило к медикам из Бережанской областной коммунальной общеобразовательной школы-интерната I-III ст. с углубленным изучением трудового обучения.

"Сейчас пациенты находятся на стационарном лечении. Форма течения болезни – средней тяжести", – сообщают в Управлении по вопросам гражданской защиты Тернопольской ОГА.

Также корью заболели и трое жителей Тернополя, двое из них уже госпитализированы, один проходит лечение на дому.

Напомним, первую вспышку кори в Тернополе зафиксировали еще в октябре прошлого года. Тогда в городе насчитывалось пять случаев заболевания среди детей.

Также  в Тернополе, в связи с повышением уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, местные власти приняли решение  приостановить обучение  во всех общеобразовательных, спортивных и художественных школах, а также в учреждениях внешкольного образования.

Как сообщалось ранее, корь — это острое инфекционное вирусное заболевание с почти 100-процентным уровнем восприимчивости. Вирус кори обладает высокой летучестью, передается воздушно-капельным путем, и от больного может распространяться в соседние комнаты и даже на другие этажи.

школы, вирус, корь, пациенты

Вы сейчас просматриваете новость "В Тернопольской области – новая вспышка кори". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Фото: pixabay.com

Одесская область получила вакцину от кори, паротита и краснухи

Вчера, 17:52

20 тысяч доз препарата распределят по региону для поддержания коллективного иммунитета

Украина

Фото: pixabay.com

Школам и вузам с понедельника рекомендуют возобновить работу

4 Марта, 02:10

Исключения могут составлять те заведения, которые не работают по причинам, не связанным с газоснабжением
Загрузка...

Запад

Дети будут мерзнуть, но учеба продолжается. Фото: tengrinews.kz

Учебные заведения Львова перевели в экономный режим подачи газа

3 Марта, 10:44

Горожан-владельцев индивидуальных газовых котлов просят уменьшить потребление газа

Запорожье

Фото: gettyimages

Вспышка кори в Запорожье: врачи обнаружили новых больных

2 Марта, 14:12

Опасная инфекция снова появилась в пригороде Запорожья
Загрузка...