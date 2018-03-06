В Тернопольской области – новая вспышка кори

Заболели шесть человек, половина из них – ученики школы-интерната

В райцентре Бережаны Тернопольской области зафиксировали вспышку кори. Сразу трое больных поступило к медикам из Бережанской областной коммунальной общеобразовательной школы-интерната I-III ст. с углубленным изучением трудового обучения.

"Сейчас пациенты находятся на стационарном лечении. Форма течения болезни – средней тяжести", – сообщают в Управлении по вопросам гражданской защиты Тернопольской ОГА.

Также корью заболели и трое жителей Тернополя, двое из них уже госпитализированы, один проходит лечение на дому.

Напомним, первую вспышку кори в Тернополе зафиксировали еще в октябре прошлого года. Тогда в городе насчитывалось пять случаев заболевания среди детей.

Также в Тернополе, в связи с повышением уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, местные власти приняли решение приостановить обучение во всех общеобразовательных, спортивных и художественных школах, а также в учреждениях внешкольного образования.

Как сообщалось ранее, корь — это острое инфекционное вирусное заболевание с почти 100-процентным уровнем восприимчивости. Вирус кори обладает высокой летучестью, передается воздушно-капельным путем, и от больного может распространяться в соседние комнаты и даже на другие этажи.