В Тернопольской области под колесами собственного трактора погиб мужчина

По предварительным данным, тело под сельхозтехникой пролежало не один час

В Тернопольской области в ночь на 19 июня под колесами мотоблока погиб житель села Завадовка Монастырского района. Мужчина, 1980 года рождения, накануне гибели управлял четырехколесным мотоблоком с деревянным прицепом.

Как оказалось, он ехал по проселочной дороге, но на подъеме его транспортное средство перевернулось, прижав водителя. По предварительным данным, тело под сельхозтехникой пролежало не один час. А потому, когда его нашли, он был уже мертв.

Также известно, что погибший поехал за сеном в 21:30. Поскольку его долго не было, родственники пошли искать мужчину самостоятельно.

В общем, по информации полиции, в Тернопольской области с начала июня зафиксировали 114 дорожно-транспортных происшествий. В 29 из них пострадали люди: погибли восемь, а 38 с травмами доставили в больницу.

Ранее "Сегодня" сообщали, что в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

Также мы писали, что в Украине намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах.

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