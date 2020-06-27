В Тернопольской области река вышла из берегов: затопило десятки населенных пунктов (фото)

Под воду ушли более 700 гектаров сельскохозяйственных угодий

Непогода продолжает накрывать западную Украину. В Тернопольской области из-за ливней из берегов вышла река Днестр. Паводок подтопил более 20 населенных пунктов.

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Как рассказали в местной ГСЧС, от наводнения пострадали села в четырех районах области: Монастырисский, Бучацкий, Залещицкий и Борщевский. В частности, из-за паводков там:

подтоплены 122 здания. Из них 53 жилых, 68 хозяйственных и областной детско-коммунальный санаторий в Залещиках;

затоплены 738 гектаров сельскохозяйственных угодий в 20 населенных пунктах (в том числе 265 частных приусадебных участка);

затоплены 73 колодца.

Из опасной зоны в Монастырисском районе и села Устечко Залещицкого района уже отселили 184 человек.

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"Для ликвидации последствий подтоплений в период с 24 по 26 июня от Управления привлекалось 14 единиц техники и 52 человек личного состава", – рассказали в ГСЧС.

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Напомним, в последние дни сильные дожди привели к осложнению паводковой обстановки в западных регионах Украины.

Также мы сообщали, что Украина запросила помощи у НАТО для ликвидации последствий масштабного наводнения на западе Украине.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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