В Тернопольской области река вышла из берегов: затопило десятки населенных пунктов (фото)

Непогода продолжает накрывать западную Украину. В Тернопольской области из-за ливней из берегов вышла река Днестр. Паводок подтопил более 20 населенных пунктов.
Как рассказали в местной ГСЧС, от наводнения пострадали села в четырех районах области: Монастырисский, Бучацкий, Залещицкий и Борщевский. В частности, из-за паводков там:
- подтоплены 122 здания. Из них 53 жилых, 68 хозяйственных и областной детско-коммунальный санаторий в Залещиках;
- затоплены 738 гектаров сельскохозяйственных угодий в 20 населенных пунктах (в том числе 265 частных приусадебных участка);
- затоплены 73 колодца.
Из опасной зоны в Монастырисском районе и села Устечко Залещицкого района уже отселили 184 человек.
"Для ликвидации последствий подтоплений в период с 24 по 26 июня от Управления привлекалось 14 единиц техники и 52 человек личного состава", – рассказали в ГСЧС.
Напомним, в последние дни сильные дожди привели к осложнению паводковой обстановки в западных регионах Украины.
Также мы сообщали, что Украина запросила помощи у НАТО для ликвидации последствий масштабного наводнения на западе Украине.
Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине
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