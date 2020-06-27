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Дожди возвращаются: как изменится погода в Украине 27 июня (карта)

27 июня, 07:33

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Местами в стране ожидаются до 31 градуса тепла

В Украине 27 июня в большинстве областей будет сухо и тепло. Но на запад страны, по прогнозам синоптиков, снова вернутся дожди и грозы. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

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"27 июня в Украине без осадков, лишь в западных, днем и в северо-восточных областях местами кратковременный дождь, гроза", - говорится в сообщении.

Ветер в стране ожидается южный, в юго-восточной части северо-восточный, со скоростью 3-8 м / с.

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Температура в Украине установится на уровне 26-31 градусов тепла. В западных областях будет прохладнее – тут ожидаются 23-25 градусов тепла. А в Карпатах синоптики прогнозируют 18-23 градусов тепла.

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Напомним, в последние дни интенсивные дожди привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Только на Прикарпатье были подтоплены более 200 населенных пунктов, разрушены 110 км автодорог и 90 мостов. В некоторых пострадавших населенных пунктах отсутствуют электроэнергия и водоснабжение.

Кроме того, ранее масштабный потоп на западе Украины показали с высоты птичьего полета.

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