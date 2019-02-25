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Вымогал 24 тысяч долларов США: на взятке погорел командир Ровенского военного полигона

Сегодня, 07:50

Мужчину задержали на трассе под Ровно во время получения второй части взятки в размере 7 тысяч долларов США

Фото: СБУ
Фото: СБУ.
Вымогал 24 тысяч долларов США: на взятке погорел командир Ровенского военного полигона //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/384/26b/5c738426bbf3d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/384/26b/5c738426bbf3d.jpg Запад Мужчину задержали на трассе под Ровно во время получения второй части взятки в размере 7 тысяч долларов США

В Ровенской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке командира Ровенского военного полигона. Об этом сообщили в СБУ.

Как выяснилось, что полковник требовал неправомерную выгоду в размере 10% от суммы контракта у частного предприятия. За эти деньги он обещал содействовать в заключении соглашений для реализации оборонных заказов, финансируемых из бюджетных средств.

"Общая сумма неправомерной выгоды, которую должен был получить злоумышленник составляла 24 000 долларов США", – рассказали в СБУ.

Командира военного полигона задержали на трассе под Ровно во время получения второй части взятки в размере 7 тысяч долларов США. Незадолго до этого мужчина получил 3000 долларов США.

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления", – отметили в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток.

В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

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Тег взятка, СБУ, задержание, ровно, майор

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