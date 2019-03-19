Во Львове арестовали 20-летнего пограничника, подозреваемого в расстреле коллеги

Задержанного взяли под стражу на два месяца без права залога

Во Львове арестовали 20-летнего пограничника, подозреваемого в расстреле коллеги 2019-03-19T23:11:00+02:00 Запад Задержанного взяли под стражу на два месяца без права залога

Шевченковский районный суд Львова арестовал на два месяца без права залога 20-летнего пограничника, которого подозревают в убийстве коллеги. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба военной прокуратуры Западного региона.

Солдату инкриминируют умышленное убийство, в случае признания виновным ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Пограничника подозревают в умышленном убийстве старшины отделения инспекторов пограничной службы "Сянки" ВВС "Сянки" Мостиского пограничного отряда. По версии следствия, днем ​​18 марта во время несения службы в пограничном наряде подозреваемый из полученного им оружия выстрелил в упор в спину прапорщика и начал избивать его прикладом. От полученного ранения пострадавший скончался по дороге в больницу.

В ходе досудебного расследования следователи военной прокуратуры Западного региона установили, что причиной смерти пограничника Мостисского отряда стало умышленное убийство.

Напомним, не так давно на Закарпатье, возле села Великий Бычков Раховского района, произошла стрельба. В результате был ранен начальник погранзаставы на границе с Румынией.

Также сообщалось о подобной ситуации, которая произошла на Волыни.

Ранее мы писали, что начальник отдела пограничной службы "Деловое" майор Вадим Березинский, на которого совершили наезд контрабандисты сигарет в Закарпатской области, скончался в больнице не приходя в сознание.​

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