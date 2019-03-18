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Убийство пограничника во Львовской области: в прокуратуре рассказали подробности

Вчера, 23:59

Солдат выстрелил в старшину и нанес потерпевшему удары удары

Фото: Facebook
Убийство пограничника во Львовской области: в прокуратуре рассказали подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/977/b58/5c5977b582ac1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/977/b58/5c5977b582ac1.jpg Запад Солдат выстрелил в старшину и нанес потерпевшему удары удары

В ходе досудебного расследования следователи военной прокуратуры Западного региона установили, что причиной смерти пограничника Мостисского отряда стало умышленное убийство.

"Во Львовской области при процессуальном руководстве военной прокуратуры Львовского гарнизона осуществляется досудебное расследование уголовного производства по факту умышленного убийства старшины отделения инспекторов пограничной службы "Сянки" ОПС "Сянки" Мостисского пограничного отряда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 18 марта 2019 года в 12:48 во время несения службы в пограничном наряде солдат срочной службы совершил одиночный выстрел из полученной им оружия в 35-летнего старшину и нанес удары в различные части тела потерпевшего. От полученной травмы военнослужащий скончался по дороге в больницу.

Досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство) осуществляется Территориальным управлением ГБР в Львове, а процессуальное руководство – военной прокуратурой Львовского гарнизона. Солдат задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Напомним, не так давно на  Закарпатье, возле села Великий Бычков Раховского района, произошла стрельба. В результате был ранен начальник погранзаставы на границе с Румынией.

Также сообщалось о подобной ситуации, которая произошла на Волыни.

Ранее мы писали, что начальник отдела пограничной службы "Деловое" майор Вадим Березинский, на которого совершили наезд контрабандисты сигарет в Закарпатской области, скончался в больнице не приходя в сознание.​

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Тег пограничник

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