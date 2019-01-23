Во Львове будут судить рома, который жестоко убил женщину
33-летнему жителю Закарпатской области грозит до 15 лет лишения свободы
Во Львовской области арестовали представителя ромской национальности, которого подозревают в убийстве женщины.
"33-летнему жителю Закарпатской области сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство). Преступление произошло в этом году в январе во Львове", - информируют в прокуратуре.
Установлено, что злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения, находясь в помещении заброшенного нежилого здания, во время конфликта с 52-летней знакомой, нанес ей несколько ударов металлическим предметом по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
Подозреваемому избрали меру пресечения – содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Напомним, недавно в полицию Львова поступило сообщение о том, что в хозяйственной постройке на улице Генерала Курмановича было обнаружено тело женщины без признаков жизни.
Также мы писали, что в Сколевском районе Львовской области у дороги нашли мертвой молодую женщину. Тело обнаружено в сточной канаве,прямо у трассы Киев-Чоп.
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